Макаров заверил, что взрыв в академии Можайского не был терактом

Однако спикер парламента не стал раскрывать делателей в интересах следствия. Фото: https://soldiersmothers.ru

Однако спикер парламента не стал раскрывать делателей в интересах следствия. Фото: https://soldiersmothers.ru

Накануне в академии было обнаружено взрывное устройство. Его пытались обезвредить своими силами. В результате пострадали четверо человек.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заверил журналистов, что взрыв в Военно-космической академия имени А. Ф. Можайского нельзя расценивать, как угроза террористического акта. Об этом сегодня сообщает “Фонтанка”.

Напомним, что взрыв произошел на территории учебного заведения 2 апреля около 13:30. Ранее там было обнаружено взрывное устройство, которое пытались ликвидировать силами собственной группы разминирования академии. В результате пострадали четверо человек: трое офицеров-саперов и женщина-преподаватель.

По словам Макарова, было проведено комплексное исследование. Известно всё по деталям. Однако спикер парламента не стал раскрывать делателей в интересах следствия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после взрыва в академии Можайского СКР возбудил дело.