Макаров заверил, что взрыв в академии Можайского не был терактом

Однако спикер парламента не стал раскрывать делателей в интересах следствия. Фото: https://soldiersmothers.ru
Однако спикер парламента не стал раскрывать делателей в интересах следствия. Фото: https://soldiersmothers.ru

Накануне в академии было обнаружено взрывное устройство. Его пытались обезвредить своими силами. В результате пострадали четверо человек.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заверил журналистов, что взрыв в Военно-космической академия имени А. Ф. Можайского нельзя расценивать, как угроза террористического акта. Об этом сегодня сообщает “Фонтанка”.

Напомним, что взрыв произошел на территории учебного заведения 2 апреля около 13:30. Ранее там было обнаружено взрывное устройство, которое пытались ликвидировать силами собственной группы разминирования академии. В результате пострадали четверо человек: трое офицеров-саперов и женщина-преподаватель.

По словам Макарова, было проведено комплексное исследование. Известно всё по деталям. Однако спикер парламента не стал раскрывать делателей в интересах следствия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после взрыва в академии Можайского СКР возбудил дело.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
академия можайского взрыв вячеслав макаров теракт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За прошедший год животные покусали почти 10 тысяч петербуржцев
Актер Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет
В Троице-Измайловском соборе состоялась панихида по погибшим в теракте в ...
Налетчиков на больницу №40 в Сестрорецке поймали
В Пикалево 25-летний пробрался в квартиру и пытался изнасиловать подругу ...
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
Дело об убийстве 14-летней давности отправляют в суд
Макаров заверил, что взрыв в академии Можайского не был терактом