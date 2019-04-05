Родные жертв крушения MH17 подали иск в ЕСПЧ на Россию

Жители 14 стран уверены, что Россия могла предотвратить трагедию в Донецкой области.

Родные жертв крушения Boeing 777, летевшего рейсом MH17, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на Россию, сообщили ЕСПЧ на сайте 3 апреля. Жители 14 стран — всего 380 человек — заявили, что Россия, если и не виновата в трагедии, то не сделала ничего, чтобы ее предотвратить.

Boeing 777 упал в Донецкой области 17 июля 2014 года — выяснилось, что его сбили из ракетного комплекса “Бук”, который ввезли с России. Погибло 298 человек, самолет летел в Куалу-Лумпур (Малайзия). Расследование продолжаются, обвиняют как Россию, так и Украину, и ДНР.

Заявители в ЕСПЧ считают, что Россия не помогает расследованию, дает ложную информацию или скрывает факты, говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что экс-сотрудник СБУ обвинил в крушении самолета Украину.