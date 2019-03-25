Экс-сотрудник СБУ считает, что за крушением MH17 стоит Украина

Прозоров заметил, что небо над Донбассом не закрыли для полетов, хотя боевые действия уже шли. Фото: pixabay.com

Прозоров заметил, что небо над Донбассом не закрыли для полетов, хотя боевые действия уже шли. Фото: pixabay.com

Самолет сбили в июле 2014 года с помощью ЗРК “Бук”, погибли 298 человек.

Экс-сотрудник СБУ подозревает, что руководство Украины стоит за крушением “Боинга” рейса MH17 в Донецкой области, о чем он сообщил журналистам 25 марта. Василий Прозоров сообщил, что работал на Службу безопасности Украины с 1999-го по 2018 год, а с 2014 года передает информацию России по идеологическим соображениям.

Прозоров не предоставил четких доказательств своей позиции, но подчеркнул, что правительство Украины среагировало на падение “феноменально” быстро, а воздушное пространство над Донецкой областью не закрыли, хотя боевые действия шли несколько месяцев. Прозоров обвинил в преступлении замглавы администрации президента Украины Валерия Кондратюка и начальника разведуправления Василия Бурба.

“Боинг 777” упал в Донецкой области 17 июля 2014 года: самолет летел по маршруту “Астердам — Куала-Лумпур”. Погибло 298 человек. По данным следствия, которое ведут независимые эксперты, самолет сбили из ЗРК “Бук”, в преступлении обвиняют либо Россию, либо Украину, либо ополченцев ДНР.

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