Порошенко считает, что победит на выборах

Такую уверенность в него вселяют встречи с избирателями.

Нынешний президент Украины Петр Порошенко прокомментировал свои шансы на победу сегодня, 22 марта. Политик заявил, что уверен – пост будет его. Порошенко, говорят об этом, сослался на украинцев, с которыми он пообщался в период предвыборной кампании. Они, уверяет кандидат в президенты во время эфира на телеканале «Украина», поддерживают его.

Также Порошенко отметил, что, если победит другой кандидат, он смириться. Главное, считает политик, это – честные выборы. Если таково будет решение народа, Порошенко покинет должность.

«Честные выборы — это победа украинского народа», — подчеркнул он.

Напоминаем, что голосовать украинцы будут 31 марта. Всего в бюллетенях значится 39 имен. Сейчас лидерские позиции занимает Юлия Тимошенко.

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