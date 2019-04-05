В невском районе неизвестные угнали дорогостоящий Jaguar

Автомобиль стоит более 3 млн рублей. Фото: Pixabay
Автомобиль стоит более 3 млн рублей. Фото: Pixabay

В среду, 3 апреля, в отделение полиции обратился мужчина с информацией о пропаже автомобиля.

В отделение полиции Невского района Санкт-Петербурга обратился 30-летний мужчина. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов об угоне своего автомобиля.

По словам пострадавшего, неизвестный злоумышленник совершил хищение его автомобиля марки «Jaguar F-Pace» стоимостью более 3 миллионов рублей.

Автомобиль был припаркован у дома 10 по улице Ивановской в Невском районе., сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ — кража. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на поиск и задержание преступника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жительница Ленобласти в пьяной ссоре ударила мужа ножом.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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