Жительница Ленобласти в пьяной ссоре ударила мужа ножом

Женщина сообщила об этом в службу "03". Фото: Pixabay

Женщина сообщила об этом в службу "03". Фото: Pixabay

Сотрудники полиции Тихвинсокго района задержали женщину, которая ранила своего мужа ножом.

Инцидент произошел в четверг, 4 апреля, в городе Тихвине в Ленинградской области. В своей квартире одного из домов, расположенного на улице Машиностроителей, 48-летняя женщина распивала в компании своего мужа спиртное.

Между супругами возникла ссора, в ходе которой жена ударила пострадавшего в грудь ножом. Мужчина в возрасте 50-и лет был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов в связи с тем, что заявила о происшествии в службу «03», сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжелого вреда.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что суд Ленобласти рассмотрит дело об отравлении 84 пассажиров «Лунной сонаты».