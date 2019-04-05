У прохожего на Марата украли полмиллиона в портмоне

Ночью в четверг на 47-летнего мужчину напал неизвестный злоумышленник.

Полицейские начали поиск злоумышленника, который отобрал у жителя Санкт-Петербурга портмоне с крупной суммой денег, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга 5 апреля.

По данным полиции, грабеж произошел около 2 часов ночи в четверг 4 апреля на улице Марата. В сумке у 47-летнего мужчины лежало 492 тысячи рублей, преступник отобрал у него портмоне и сбежал. В полиции Центрального района, куда обратился житель Петербурга, не уточняют, рассматривают ли они версию, что злоумышленник знал, кого он собирается ограбить и сколько денег лежит у него в сумке. Сейчас полицейские готовят материалы для возбуждения уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Московском районе Санкт-Петербурга накрыли нарколаботорию.