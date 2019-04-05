Химик торговал наркотиками за биткойны в Петербурге

Криптовалюту Bitcoin нельзя отследить - вероятно, поэтому, химик ее и выбрал. Фото: pixabay.com

Криптовалюту Bitcoin нельзя отследить - вероятно, поэтому, химик ее и выбрал. Фото: pixabay.com

В Московском районе Санкт-Петербурга нашли нарколабораторию.

Создатель нарколаборатории продавал товар за криптовалюту, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 5 апреля. Лабораторию нашли в четверг 4 апреля в доме на Пулковском шоссе.

У 26-летнего химика в доме лежали реактивы, оборудование и бутыль с уже синтезированным наркотиком. Реактивы и прекурсоры (вещества, необходимые для проведения химических реакций) в общем весили не меньше 150 кг. В полиции Санкт-Петербурга не уточнили, какое именно вещества производил мужчина.

Наркоторговец рассказал, что торговал товаром через систему “закладок” и в качестве платежей принимал “биткойны” — как известно, их нельзя отследить. Сейчас его задержали и возбудили уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге эвакуировали офис “Радио Рекорд”.