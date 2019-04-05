“Радио Рекорд” “заминировали” от имени “Европы Плюс”

Четырех сотрудников
Четырех сотрудников "Рекорда" вывели на улицу. Фото: pixabay.com

В текстовый чат радиостанции пришло сообщение о заложенной в здании бомбе.

Офис “Радио Рекорд” на пр. Стачек в Санкт-Петербурге эвакуировали после того, как в текстовый чат радиостанции пришло сообщение о заложенной в здании бомбе, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 5 апреля. Отправителем сообщения стал некто под ником “Европа плюс”.

В полиции Санкт-Петербурга сообщили, что им позвонил коммерческий директор “Рекорда” и рассказал о сообщении около 07:30 в четверг 4 апреля.

Проверка здания продолжалась почти до 10 утра. Эвакуировали четырех сотрудников радиостанции, сообщили в полиции Петербурга.

“Радио Рекорд” появилось в 1995 году, имеет танцевальный формат. “Европа Плюс” существует с 1990 года, по формату близка “Рекорду”, имеет ведущих как в Москве, так и Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что за четверг в Санкт-Петербурге эвакуировали 9 ТЦ.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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