В четверг 4 апреля из ТЦ эвакуировали 3,7 тысяч человек

Один из ТЦ попытался "заминировать" кто-то из Перми. Фото: pixabay.com

Один из ТЦ попытался "заминировать" кто-то из Перми. Фото: pixabay.com

Злоумышленники позвонили в полицию — один звонок удалось отследить.

В четверг в Санкт-Петербурге эвакуировали 9 торговых центров, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах 5 апреля. Из зданий вывели около 3,7 тысяч посетителей ТЦ.

По данным полиции, в участки Красносельского и Адмиралтейского районов Петербурга позвонили неизвестные и сообщили о заложенной взрывчатке. Один звонок из трех удалось отследить — оказалось, звонит кто-то из Перми. Вероятно, полицейские Петербурга отправят информацию об этом уральским коллегам и те попробуют найти телефонных террористов.

“Под удар” попали “Меркурий”, “Атмосфера”, “Балканский” и все ТРК “Континент”. В последние несколько месяцев чаще всего ТЦ “минировали” с помощью писем по электронной почте — то ли злоумышленники меняют тактику, то ли эти случаи не связаны и действуют разные люди.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что во вторник на Народной эвакуировали “Сбербанк”.