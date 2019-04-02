“Сбербанк” на Народной улице эвакуировали

Посетителей и персонал вывели на улицу, а здание оцепили на проверку.

Отделение “Сбербанка” на Народной ул. Санкт-Петербурга оцепили, а персонал и посетителей вывели на улицу, сообщили очевидцы в социальной сети во вторник днем 2 апреля.

Вероятно, здание эвакуировали после сообщения о бомбе — в последние несколько месяцев подобные эвакуации городские объектов несколько раз за неделю постепенно стали нормой для Петербурга. О других случаях эвакуаций в социальных сетях сегодня не сообщают. То ли злоумышленники решили сделать перерыв, то ли адресаты решили не реагировать на пустые угрозы. Обычно в будние дни злоумышленники стараются добиться эвакуаций школ и больниц, а в выходные и по вечерам “целятся” в торговые центры.

Ранее Gazeta.SPb сообщила об эвакуации в академии Можайского в Санкт-Петербурге