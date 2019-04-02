Минобороны сообщило о трех пострадавших. В академии Можайского начата эвакуация (ВИДЕО)

В академии имени Можайского в Санкт-Петербурге взорвался «неустановленный безоболочный предмет», заявляет Министерство Обороны РФ во вторник, 2 марта. Сообщается, что три человека ранены, их жизням ничего не угрожает. ​

Однако, по информации «Интерфакса» в результате взрыва были ранены четыре курсанта, которых доставили в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. Двое курсантов получили незначительные травмы, двое – травмы средней тяжести.

Из здания академии началась эвакуация. Территория оцеплена.

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Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что боеприпас сдетонировал на втором этаже учебного корпуса во время занятий. По информации «Рен-ТВ», в академии взорвалась противотанковая мина ТМ-57. Она хранилась на складе факультета и использовалась в качестве учебного пособия.