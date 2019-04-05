В Петербурге задержан мужчина с 100 кг прекурсоров наркотиков

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт прекурсоров наркотиков.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину у гаража, находящегося на Торфяной дороге.
Был произведя осмотр гаража. В нем были обнаружены и изъяты полимерная бутылка и контейнер с неизвестным порошком, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО.
Экспертиза показала, что в контейнере находилось почти 1,5 килограмма вещества, которое является прекурсором наркотических и психотропных веществ.
Задержанный объяснил, что изъятое вещество используется для изготовления мефедрона, а продажа прекурсоров происходила посредством «тайников-закладок».
В садовом доме гражданина изъяты 5 канистр с реактивами и прекурсорами общей массой более 100 кг.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жительница Ленобласти в пьяной ссоре ударила мужа ножом.