В Петербурге задержан мужчина с 100 кг прекурсоров наркотиков

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт прекурсоров наркотиков.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину у гаража, находящегося на Торфяной дороге.

Был произведя осмотр гаража. В нем были обнаружены и изъяты полимерная бутылка и контейнер с неизвестным порошком, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО.

Экспертиза показала, что в контейнере находилось почти 1,5 килограмма вещества, которое является прекурсором наркотических и психотропных веществ.

Задержанный объяснил, что изъятое вещество используется для изготовления мефедрона, а продажа прекурсоров происходила посредством «тайников-закладок».

В садовом доме гражданина изъяты 5 канистр с реактивами и прекурсорами общей массой более 100 кг.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жительница Ленобласти в пьяной ссоре ударила мужа ножом.