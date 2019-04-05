Сын угнал “ВАЗ” у собственного отца в Калининском районе

Владелец обратился в полицию — машину нашли и вернули.

В полицию Калининского района Петербурга обратился 59-летний мужчина, который заявил, что его “ВАЗ” угнал его сын, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга 5 апреля.

Житель Санкт-Петербурга сообщил, что 30-летний сын забрал ключи от машины около 23:00, сел в автомобиль, стоявший на Пискаревском пр. и куда-то уехал. Стоимость машины владелец оценил в 100 тысяч рублей, сообщили в МВД Петербурга. Полицейские немедленно начали поиск машины — ее нашли брошенной и вернули мужчину.

Позже полицейские задержали и угонщика — мужчина заявил, что взял машину “покататься”. Как сообщают в полиции Петербурга, мужчину неоднократно судили. Сейчас полицейские разбираются в ситуации и решают, будут ли возбуждать уголовное дело.

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