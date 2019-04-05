Петербуржец шантажом вымогал интимные фото у 13-летней девочки

Мужчина скрывался в социальной сети «ВКонтакте» за женскими аккаунтами.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14 лет.

В отделение полиции обратилась 30-летняя мать пострадавшей. По словам женщины, её 13-летняя дочь отправляла свои обнаженные фото незнакомцу «ВКонтакте».

Неизвестный мужчина скрывался в социальной сети под фейковыми страницами с женскими именами, сообщают «Невские Новости».

После того, как незнакомец получил интимные фотографии, он стал угрожать школьнице, что опубликует обнаженные фото, если она не продолжит присылать подобные материалы.

Мать школьницы обратилась за помощью в полицию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти мужчина распространял детскую порнографию.