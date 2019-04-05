Из-за жестокого обращения с псом Серегой, которого привязали к рельсам, возбудили дело

Пес был замечен машинистом поезда возле станции Антропшино 21 марта. Предполагается, что к рельсам несчастное животное привязал его хозяин.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и проводят следственно-оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сообщает об этом “Мойка78” со ссылкой на линейный отдел МВД РФ на транспорте.
Сейчас пса забрали в новую семью и дали кличку Серега. Ранее пес был замечен машинистом поезда возле станции Антропшино 21 марта. Предполагается, что к рельсам несчастное животное привязал его хозяин. Вовремя замеченный сотрудником ОЖД пес был спасен. Но с места происшествия убежал.
После волонтеры начали спасательную операцию, нашли пса и забрали у хозяина.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у привязанного к рельсам пса возле Антропшино появились новые хозяева.