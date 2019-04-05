Из-за жестокого обращения с псом Серегой, которого привязали к рельсам, возбудили дело

Сейчас пса забрали в новую семью и дали кличку Серега. Фото: Фото: vk.com/club175336494

Сейчас пса забрали в новую семью и дали кличку Серега. Фото: Фото: vk.com/club175336494

Пес был замечен машинистом поезда возле станции Антропшино 21 марта. Предполагается, что к рельсам несчастное животное привязал его хозяин.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и проводят следственно-оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сообщает об этом “Мойка78” со ссылкой на линейный отдел МВД РФ на транспорте.

Сейчас пса забрали в новую семью и дали кличку Серега. Ранее пес был замечен машинистом поезда возле станции Антропшино 21 марта. Предполагается, что к рельсам несчастное животное привязал его хозяин. Вовремя замеченный сотрудником ОЖД пес был спасен. Но с места происшествия убежал.

После волонтеры начали спасательную операцию, нашли пса и забрали у хозяина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у привязанного к рельсам пса возле Антропшино появились новые хозяева.