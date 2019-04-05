В Калинском районе неизвестные ограбили съемную квартиру

Во вторник, 2 апреля, в отделение полиции Калининского района Санкт-Петербурга обратился 28-летний мужчина.

Мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что проживает в арендованной квартире, которая находится в одном из домов на Кондратьевском проспекте.

Из квартиры, где он проживает, неизвестным образом пропали дорогостоящие часы и денежные средства.

Пострадавший оценил нанесенный ему ущерб в 300 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России и Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Сотрудниками правоохранительных органов ведется проверка по факту пропажи имущества, устанавливаются все детали произошедшего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге задержан мужчина с 100 кг прекурсоров наркотиков.