Две компании оштрафовали на 600 тысяч за мигрантов на работе

Прокуратура нашла у организаций четырех иностранцев без разрешения на работу.
Две организации в Центральном районе Санкт-Петербурга заплатят серьезный штраф за взятие на работу тех, кто права на нее не имел, сообщили Gazeta.sPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 5 апреля.
Прокуратура Петербурга проверила компании “Дом” и “Интерра” и нашла у них в штате четырех иностранцев, которые не имели разрешения на работу в Санкт-Петербурге. Теоретически, организации могли получить на взятие мигрантов особое разрешение, но у них его не было, так что МВД назначил им штраф в 600 тысяч рублей.
Всего прокуратура возбудила шесть дел об административных правонарушениях. Что будет с мигрантами, в прокуратуре Петербурге не уточнили.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге мигранта отправляют в колонию за взятку.