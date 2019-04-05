Две компании оштрафовали на 600 тысяч за мигрантов на работе

Что ждет мигрантов, устроившихся на работу, в прокуратуре не уточнили. Фото: pixabay.com

Что ждет мигрантов, устроившихся на работу, в прокуратуре не уточнили. Фото: pixabay.com

Прокуратура нашла у организаций четырех иностранцев без разрешения на работу.

Две организации в Центральном районе Санкт-Петербурга заплатят серьезный штраф за взятие на работу тех, кто права на нее не имел, сообщили Gazeta.sPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 5 апреля.

Прокуратура Петербурга проверила компании “Дом” и “Интерра” и нашла у них в штате четырех иностранцев, которые не имели разрешения на работу в Санкт-Петербурге. Теоретически, организации могли получить на взятие мигрантов особое разрешение, но у них его не было, так что МВД назначил им штраф в 600 тысяч рублей.

Всего прокуратура возбудила шесть дел об административных правонарушениях. Что будет с мигрантами, в прокуратуре Петербурге не уточнили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге мигранта отправляют в колонию за взятку.