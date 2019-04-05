На Витебском вокзале задержали воришку, который крал детские игрушки ради алкоголя

Мужчина ночью пробрался в закрытый торговый павильон, не нашел там денег, но подумал, что мягкие игрушки тоже могут представлять ценность. Их он и взял.

Злоумышленник позже рассчитывал обменять или продать игрушки, чтобы купить себе алкоголь. Об этом сегодня сообщают в управлении на транспорте МВД. В полицию обратилась работница павильона. Она сказала, что было украдена часть товара.

Напомним, инцидент произошел на Витебском вокзале.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 33-летнего житель Тихвина Ленинградской области. Ранее он уже был судим за подобное преступление.

Товар житель Ленобласти все же успел продать. Теперь полиция разыскивает его. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщают сотрудники УТ МВД России по СЗФО

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что судебные приставы заставили жительницу Купчино выплатить штраф за кражу.