На Витебском вокзале задержали воришку, который крал детские игрушки ради алкоголя

Мужчина ночью пробрался в закрытый торговый павильон, не нашел там денег, но подумал, что мягкие игрушки тоже могут представлять ценность. Их он и взял.
Злоумышленник позже рассчитывал обменять или продать игрушки, чтобы купить себе алкоголь. Об этом сегодня сообщают в управлении на транспорте МВД. В полицию обратилась работница павильона. Она сказала, что было украдена часть товара.
Напомним, инцидент произошел на Витебском вокзале.
Полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 33-летнего житель Тихвина Ленинградской области. Ранее он уже был судим за подобное преступление.
Товар житель Ленобласти все же успел продать. Теперь полиция разыскивает его. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщают сотрудники УТ МВД России по СЗФО
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что судебные приставы заставили жительницу Купчино выплатить штраф за кражу.