Судебные приставы заставили жительницу Купчино выплатить штраф за кражу

Женщина сразу же оплатила штраф, чтоб на нее не завели уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
Женщина сразу же оплатила штраф, чтоб на нее не завели уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Женщина также признала свою вину и вернула похищенные ранее деньги потерпевшей. Дело заводить не стали, а вот штраф заплатить заставили.

Как сообщает сегодня служба судебных приставов Петербурга, жительницу Фрунзенского района убедили исполнить решение суда и выплатить 50-тысячный штраф и, таким образом, дважды избежать уголовной ответственности.

Потерпевшая обратилась в суд с доказательствами вины 39-летней женщины. Также заявительница сказала, что ответчик уже выплатила ей сумму присвоенных денежных средств. Тогда суд назначил штраф.

Женщина сразу же оплатила штраф, чтоб на нее не завели уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коллекторы Ленобласти продолжают “буянить”, судебные приставы составляют протоколы.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие фрунзенский район
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