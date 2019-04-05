Прокуратура обозначила причины плохой уборки снега в Петербурге

Стали известны основные факторы, которые привели к некачественной уборке снега в Петербурге минувшей зимой. Причины назвала городская прокуратура. Она же внесла представление об устранении нарушений врио губернатора Александру Беглову.

По данным прокуратуры, комитет по благоустройству Петербурга не установил надлежащий контроль за уборкой снега: не скоординировал работу и не обеспечил необходимое количество спецтехники, пишет Фонтанка.ру.

Была проведена проверка по факту соблюдения законодательства при уборке города от снега зимой 2018-2019 годов. В ходе неё установлено, что техники не хватало и использовали её неэффективно.

Также при формировании автопарков не была учтена специфика районов. Логистика вывоза снега тоже не предусматривалась. Кроме того, ответственные службы не среагировали на усиление снегопадов — не обеспечили дополнительные площадки складирования снега в каждом районе.

По мнению прокуратуры, причастные ведомства действовали обособленно: графики очистки дорог, дворов и крыш не были согласованы. Это привело к образованию ледяных наростов, избавиться от которых оказалось затруднительно.

По факту выявленных нарушений Александру Беглову внесено представление об их устранении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в апреле планируют очистить более 16 тысяч дворов Петербурга.