Беглов распорядился разобраться с проблемой грязной воды в ЖК «ЗимаЛето»

Водоканал Петербурга разберётся с проблемой грязной воды из-под крана у жителей ЖК «ЗимаЛето» Фото: Pixabay
Водоканал Петербурга разберётся с проблемой грязной воды из-под крана у жителей ЖК «ЗимаЛето» Фото: Pixabay

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов совершил объезд Красногвардейского района. В ходе него он встретился с местными жителями, узнав о имеющихся на территории проблемах из первых уст.

Сегодня, 5 апреля, в рамках рабочего визита в Красногвардейский район глава города выслушал от жителей ЖК «ЗимаЛето» жалобы на ржавую воду из-под крана.

По заверениям застройщика, установленные в домах трубы в хорошем состоянии и проблем с ними быть не должно. Тогда врио губернатора отдал поручение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» взять пробы воды в квартирах и решить проблему, сообщает телеканал 78. Жильцы же предлагают установить в квартирах фильтры.

Беглов выслушал жалобы на круглосуточные алкогольные магазины. По словам местных жителей, они являются главной причиной того, что по улицам бродит большое количество нетрезвых людей. Врио губернатора распорядился разобраться с этой ситуацией главе районного ОМВД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов разозлился на чиновников, которые не помогли пенсионерке.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
александр беглов встреча с жителями грязная вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" красногвардейский район спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ливийские военные вступают в столицу страны Триполи
Авария на Литейном мосту парализовала движение
В КГИОП рассказали, как будут отбивать опасную для петербуржцев штукатурку ...
Полицейские ищут в Петербурге украденную пушку времен ВОВ
Беглов распорядился разобраться с проблемой грязной воды в ЖК «ЗимаЛето»
В соцсетях сообщили о пробуждении шмелей в Петербурге
Саперы приехали на заводе в Рыбацком, где обнаружили снаряды для пушки
Прокуратура обозначила причины плохой уборки снега в Петербурге