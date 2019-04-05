Беглов распорядился разобраться с проблемой грязной воды в ЖК «ЗимаЛето»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов совершил объезд Красногвардейского района. В ходе него он встретился с местными жителями, узнав о имеющихся на территории проблемах из первых уст.

Сегодня, 5 апреля, в рамках рабочего визита в Красногвардейский район глава города выслушал от жителей ЖК «ЗимаЛето» жалобы на ржавую воду из-под крана.

По заверениям застройщика, установленные в домах трубы в хорошем состоянии и проблем с ними быть не должно. Тогда врио губернатора отдал поручение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» взять пробы воды в квартирах и решить проблему, сообщает телеканал 78. Жильцы же предлагают установить в квартирах фильтры.

Беглов выслушал жалобы на круглосуточные алкогольные магазины. По словам местных жителей, они являются главной причиной того, что по улицам бродит большое количество нетрезвых людей. Врио губернатора распорядился разобраться с этой ситуацией главе районного ОМВД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов разозлился на чиновников, которые не помогли пенсионерке.