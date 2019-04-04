Беглов разозлился на чиновников, которые не помогли пенсионерке

Женщине нужны дорогие лекарства, но она не смогла воспользоваться льготами. Фото: Pixabay
Женщине нужны дорогие лекарства, но она не смогла воспользоваться льготами. Фото: Pixabay

Врио губернатора Санкт-Петербурга пообещал, что женщина, которая может в любую минуту лишиться зрения, помогут.

Об этом стало известно сегодня, четвертого апреля. Главе Северной столице рассказали историю пожилой петербурженки, которая не может добиться содействия от администрации Калининского района. Ей нужно полмиллиона, чтобы не остаться слепой – один ее глаз видит только на 30%, с каждым днем ситуация все хуже. Когда она пришла к чиновникам, ей заявили, что не могут ничего предложить, кроме продуктовых карточек. Еда ей не нужна – пенсионерке необходимы дорогие лекарства, которые она не может себе купить.

Беглова возмутило поведение районной администрации. Он считает, что чиновники должны стараться помочь всем, кто к ним обращается вполне обоснованно. Врио губернатора подчеркнул, что не позволит им гонять людей по кабинетам для получения льгот, передает телеканал 78. Также он пообещал, что с женщиной свяжутся в ближайшее время.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов хочет наладить диалог властей с петербуржцами.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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