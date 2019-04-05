В Петербурге задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске за кражу

Мужчина передан сотрудникам полиции Фото: Pixabay.com
Мужчина передан сотрудникам полиции Фото: Pixabay.com

В Кировском районе Петербурга при попытке совершить кражу в магазине задержан мужчина. Как выяснилось позже, он находился в федеральном розыске.

Как стало известно Gazeta. SPb, 4 апреля около 16 часов дня сотрудники отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержали 26-летнего гражданина за административное правонарушение.

Наряд вневедомственной охраны получил сведения о том, что в продуктовом магазине, расположенном на улице Двинская, 11, сработала сигнализация. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия, где задержали гражданина, который пытался пронести через кассу товар, не расплатившись, сообщили в пресс-службе УВО.

Позже выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске за кражу, совершенную на территории Адмиралтейского района Петербурга. Злоумышленника передали сотрудникам 31 отдела полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Витебском вокзале задержали воришку, который крал детские игрушки ради алкоголя.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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В Петербурге задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске за кражу