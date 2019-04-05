В Ленобласти откроют центр по трудоустройству уволенных сотрудников завода Ford

После того, как завод Ford во Всеволожске Ленобласти завершит свою деятельность — на его месте создадут единый центр координации трудоустройства уволенных работников. Об этом сообщил председатель комитета по труду и занятости населения региона Алексей Брицун во время встречи с сотрудниками завода во Всеволожске.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Брицуна, комитет готов способствовать в решении этого вопроса и оказывать любую помощь в трудоустройстве работников после их увольнения.

Председатель предложил установить график работы мобильных банков вакансий и прикрепить к группе квалифицированного юриста, который сможет ответить на все вопросы.

Готов взять на себя координирующую функцию,

— заявил Брицун.

Работникам помогут освоить новые профессии, организуют ярмарки вакансий. Кроме того, власти готовы в индивидуальном порядке проработать вопрос о досрочных пенсиях.

Отмечается, что власти Ленобласти окажут работникам завода помощь с переобучением, когда новые инвесторы объявят о своей готовности прийти на производственную площадку во Всеволожске.

По словам главы региона Александра Дрозденко, завод будет продолжать свою работу вплоть до 20 июня. В этот период будет проводиться сокращение сотрудников на добровольных началах. Тем, кто не примет этих условий, в сентябре грозит плановое сокращение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в поисках новой работы сотрудникам завода Ford поспособствует Роструд.