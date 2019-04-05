В Петербурге памятник Пушкину очистили до блеска

Пушкина отмывали от грязи, скопившейся за зиму Фото: www.vk.com/gmgs_ru

Пушкина отмывали от грязи, скопившейся за зиму Фото: www.vk.com/gmgs_ru

В Петербурге памятник Пушкину у Русского музея заблестел под лучами солнца. Сегодня, 5 апреля, специалисты отмыли его от накопившейся за зиму грязи. Информация об этом появилась в официальной группе музея «Вконтакте».

Поверхность памятника очищали с помощью воды, которую подавали под высоким давлением. В работе использовалось щадящее моющее средство.

Сотрудники музея также поделились с читателями видеоматериалами на которых Пушкин «принимает» водные процедуры.

Как отметили в музее, с сегодняшнего дня официально стартовал сезон планового ухода за памятниками.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Новодевичьем кладбище открыли памятник Вадиму Тюльпанову.

Открытие памятника бывшему спикеру Законодательного Собрания Петербурга Вадиму Тюльпанову состоялось на Новодевичьем кладбище в четверг, 4 апреля.

Тюльпанов ушёл из жизни в возрасте 88 лет 4 апреля 2017 года. Причина смерти — приступ, вызванный острой сердечной недостаточностью.