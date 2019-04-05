Петербуржцам предлагали за деньги устроиться не руководящие должности

Махинации были прекращены, когда злоумышленник должен был получить 50 тысяч долларов за трудоустройство в АО “Объединённая судостроительная корпорация”.

Теперь уголовное дело мошенника рассмотрят в суде. Об этом сообщает прокуратура Петербурга сегодня.

Мужчина, по версии следствия, разработал план, чтобы получить быстрые и деньги. Он говорил своим клиентам, что у него много связей в крупных компаниях и организациях. Только за помощь в трудоустройстве он просил деньги, причем не самые маленькие.

“Многочисленные дружественные” связи и якобы трудоустройство раскрыли, когда желающий получить должность в АО “Объединённая судостроительная корпорация” принес в бар гостиницы 50 тысяч долларов. Но это был муляж, а полиция проводила оперативно-розыскные мероприятия.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что две компании оштрафовали на 600 тысяч за мигрантов на работе.