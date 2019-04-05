Беглов изберёт себе трёх советников из рядов молодёжи

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов намерен выбрать себе трёх помощников из молодежной среды. Предполагается, что они станут его советниками по работе с молодым поколением.

О своём замысле Беглов сообщил сегодня, 5 марта, во время встречи с жителями Красногвардейского района.

По словам врио губернатора, конкурс на трёх молодых советников, которые будут помогать ему налаживать общение с молодёжью по различным направлениям уже объявлен.

Глава комитета Петербурга по молодежной политике Юлия Аблец, прибывшая вместе с Бегловым, добавила, что любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет может стать участником молодежных стратегических сессий «Санкт-Петербург — город возможностей». Она также рассказала о проекте «Школа молодого политика», в рамках которого молодые люди постигают азы политической грамотности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что, по словам Беглова, школа в ЖК «ЗимаЛето» откроет свои двери в сентябре 2019 года.