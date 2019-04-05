Беглов: школа в ЖК «ЗимаЛето» откроет свои двери в сентябре 2019 года

Беглов распорядился подготовить школу к новому учебному году Фото: gov.spb.ru

Беглов распорядился подготовить школу к новому учебному году Фото: gov.spb.ru

В Красногвардейском районе Петербурга к сентябрю 2019 года должна быть введена в эксплуатацию школа в ЖК «ЗимаЛето». Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов во время визита жилищного комплекса 5 апреля.

Сегодня, 5 апреля, Беглов совершил объезд Красногвардейского района, в рамках которого успел пообщаться с местными жителями.

Врио губернатора заявил, что школу в жилищном комплексе «ЗимаЛето» должны открыть к началу сентября текущего года. Отметим, что ранее её планировалось ввести в эксплуатацию в январе 2020 года.

Напомним, что жители пожаловались Беглову на грязную воду из-под крана и круглосуточные алкомаркеты.

C этими вопросами врио губернатора пообещал разобраться и отдал соответствующие распоряжения.

Александр Беглов также сообщил, что строительство Охтинского коллектора должно завершиться до 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов распорядился разобраться с проблемой грязной воды в ЖК «ЗимаЛето».