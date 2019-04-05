Беглов распорядился усовершенствовать Заневский парк

Заневский парк, расположенный в Красногвардейском районе Петербурга, может быть вновь назван именем первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Такое предложение последовало от жителей Малой Охты во время встречи с врио губернатора Александром Бегловым.
Беглов положительно воспринял эту идею. Кроме того, он отдал распоряжение до 15 ноября подготовить проект по восстановлению уличного освещения в парке, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.
По мнению врио губернатора, парк может стать визитной карточкой района, но для этого требуется модернизировать его. Также нужно обустроить в парке новую садовую мебель, детские и спортивные площадки.
Жители района также предложили создать в парке Аллею космонавтов.
На встречу для обсуждения планов по модернизации парка Беглов предложил пригласить саму Валентину Терешкову.
Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Беглов изберёт себе трёх советников из рядов молодёжи.