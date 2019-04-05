Субподрядчика «Метростроя» признали банкротом

В отношении компании «СМУ-11 Метрострой» уже открыли конкурсное производство.

Такое решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга сегодня, пятого апреля. Известно, что инициатором разбирательства стала Федеральная налоговая инспекция. Дело в том, что «СМУ-11 Метрострой» не выплачивала продолжительное время налоги и задолжала государству более одного миллиарда рублей.

Напоминаем, что именно эта компания начинала строить станции метро «Дунайский проспект» и «Театральной».

К слову, это – не первый раз, когда «Метрострой» пытаются признать разорившейся компанией. Пока что она остается наплаву, благодаря поддержки властей, которые верят в хороший исход дела. Договора с подрядчиком не стали разрывать – сейчас сотрудники «Метростроя» трудятся на «Проспекте Славы», «Дунайской» и «Шушарах».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Метрострой” возобновляет работы на Фрунзенском радиусе.