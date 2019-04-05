С приходом тепла активизировались дачники. Петербург стоит в пробках

Пробки в Петербург пришли вместе с теплой погодой Фото: Pixabay
Пробки в Петербург пришли вместе с теплой погодой Фото: Pixabay

Сильные заторы образовались в Петербурге в преддверии выходных. В пятницу вечером, 5 марта, пробки на дорогах достигали 8 баллов. Есть вероятность, что причиной этому стали активизировавшиеся в связи с улучшением погодных условий дачники.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас плотность движения на дорогах города составляет 5 баллов.

Есть проблемы с движением по КАД от Парашютной улицы к проспекту Энгельса и Московском шоссе.

Кроме того, затруднен проезд на Выборгском, Приозерском и Мурманском шоссе.

На Выборгском шоссе протяжённость пробки составляет около трёх километров. Затор простирается от Приозерского шоссе до Юкковского шоссе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в течение двух дней на КАД образуются пробки из-за дорожных работ.

Автолюбители два дня подряд, проезжая по северной части КАД, испытывали неудобства. Движение было затруднено из-за ремонтных работ. Утром, 2 апреля, на данном участке образовалась 15-километровая пробка.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
«Яндекс.Пробки» пробки спб
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