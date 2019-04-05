В квартире на Обводном канале обнаружили два артиллерийских снаряда

Снаряды уже вывезены для утилизации на полигон. Фото: https://vk.com/ ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Снаряды уже вывезены для утилизации на полигон. Фото: https://vk.com/ ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Они уже были обследованы и вывезены за территорию Санкт-Петербурга.

О странной находке стало известно сегодня, пятого апреля. Сотрудники ОМОН Росгвардии во время оперативных мероприятий нашли в одной из квартир на улице Константина Заслонова два снаряда времен Великой Отечественной войны. К счастью, сотрудники правоохранительных органов обнаружили их вовремя. На то, чтобы разминировать здание, у них ушло примерно два часа.

ОМОН, изучив снаряды, отправил их на полигон для утилизации, говорится в сообщении регионального управления МЧС. Как именно два снаряда диаметром 45 и 37 миллиметров попали в жилой дом – не уточняется.

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Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что саперы приехали на завод в Рыбацком, где обнаружили снаряды для пушки. Это также случилось в пятницу. Есть мнение, что они попали туда вместе с привезённым металлоломом. Пока что непонятно, были ли они опасны. В любом случае их тоже ждет утилизация.