Саперы приехали на заводе в Рыбацком, где обнаружили снаряды для пушки

Сотрудники перерабатывающего предприятия “ТЭКОН” обнаружили два снаряда в привезенном ломе. Саперы были вызваны незамедлительно.

Два пушечных снаряда поступили на предприятие 5 апреля, сообщает “Фонтанка”. Стоит отметить, что предприятие в Рыбацком занимается переработкой сырья и утилизацией отходов. Помимо этого, предприятие разрабатывает экологическую документацию и занимается технической экспертизой.

Как сообщают сотрудник предприятия, снаряд был обнаружен в привезенном ломе. Саперы будут устанавливать, насколько опасны обнаруженные снаряды. После они будут утилизированы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти рабочий на лыжах нашел пять осколочно-фугасных снарядов.