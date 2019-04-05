Саперы приехали на заводе в Рыбацком, где обнаружили снаряды для пушки

Саперы будут устанавливать, насколько опасны обнаруженные снаряды. Фото: https://www.nlmk.com
Саперы будут устанавливать, насколько опасны обнаруженные снаряды. Фото: https://www.nlmk.com

Сотрудники перерабатывающего предприятия “ТЭКОН” обнаружили два снаряда в привезенном ломе. Саперы были вызваны незамедлительно.

Два пушечных снаряда поступили на предприятие 5 апреля, сообщает “Фонтанка”. Стоит отметить, что предприятие в Рыбацком занимается переработкой сырья и утилизацией отходов. Помимо этого, предприятие разрабатывает экологическую документацию и занимается технической экспертизой.

Как сообщают сотрудник предприятия, снаряд был обнаружен в привезенном ломе. Саперы будут устанавливать, насколько опасны обнаруженные снаряды. После они будут утилизированы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти рабочий на лыжах нашел пять осколочно-фугасных снарядов.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие рыбацкое
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Саперы приехали на заводе в Рыбацком, где обнаружили снаряды для пушки