В Ленобласти рабочий на лыжах нашел пять осколочно-фугасных снарядов

Снаряды были обнаружены в районе Красного холма Ленобласти. Фото: Фото: https://vk.com/vyborg_interesting
Снаряды были обнаружены в районе Красного холма Ленобласти. Фото: Фото: https://vk.com/vyborg_interesting

Как сообщает местный житель, снаряды были найдены в районе Красного холма. Все пять снарядов 82 калибра начищены и с целыми капсулами.

Информацию о находке времен Великой Отечественной войны разместил в соцсети “Интересные события в Выборге”. Местный житель, делая обход территории на лыжах, нашел пять осколочно-фугасных снарядов.

“Идёшь себе спокойно на лыжах, работу делаешь…а тут мины осколочно-фугасные лежат,5 шт 82 калибра,1943 года выпуска”, — написал мужчина.

Он также сообщил, что снаряды начищены и имеют целые капсулы. Снаряды были обнаружены в районе Красного холма Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на чердаке дома на Зайцева обнаружили две боевые минометные мины.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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В Ленобласти рабочий на лыжах нашел пять осколочно-фугасных снарядов
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