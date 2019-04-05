В Ленобласти рабочий на лыжах нашел пять осколочно-фугасных снарядов

Как сообщает местный житель, снаряды были найдены в районе Красного холма. Все пять снарядов 82 калибра начищены и с целыми капсулами.
Информацию о находке времен Великой Отечественной войны разместил в соцсети “Интересные события в Выборге”. Местный житель, делая обход территории на лыжах, нашел пять осколочно-фугасных снарядов.
“Идёшь себе спокойно на лыжах, работу делаешь…а тут мины осколочно-фугасные лежат,5 шт 82 калибра,1943 года выпуска”, — написал мужчина.
Он также сообщил, что снаряды начищены и имеют целые капсулы. Снаряды были обнаружены в районе Красного холма Ленобласти.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на чердаке дома на Зайцева обнаружили две боевые минометные мины.