Ни дня без эвакуации. В Петербурге вновь выгоняли людей из «Континента»

Словно по расписанию в Петербурге вновь эвакуируют торговый центр. В пятницу вечером, 5 апреля, «лжеминёры» не дали расслабиться работникам и посетителям «Континента» и «Призмы». Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, всех выгнали на улицу из ТРК «Континент», расположенном на проспекте Стачек.

Пора уже выпустить на DVD «Эвакуация «Континета»,

— в шутливой манере заметили в соцсетях.

Оставили людей без продовольственных покупок в ТЦ «Балтийский» — там эвакуировали магазин «Призма».

Сотрудники правоохранительных органов и спасатели также были замечены возле «Континентов» на «Звездной» и на Байконурской. Но там до эвакуации дело не дошло.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «минёры» не оставляют в покое торговые центры Петербурга.

Торгово-развлекательные центры Северной столицы в очередной раз попали под «прицел» — анонимные звонки с сообщениями о «минировании» последовали в четверг, 4 апреля.