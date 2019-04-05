Ни дня без эвакуации. В Петербурге вновь выгоняли людей из «Континента»

Словно по расписанию в Петербурге вновь эвакуируют торговый центр. В пятницу вечером, 5 апреля, «лжеминёры» не дали расслабиться работникам и посетителям «Континента» и «Призмы». Об этом сообщили пользователи социальных сетей.
По данным очевидцев, всех выгнали на улицу из ТРК «Континент», расположенном на проспекте Стачек.
Пора уже выпустить на DVD «Эвакуация «Континета»,
— в шутливой манере заметили в соцсетях.
Оставили людей без продовольственных покупок в ТЦ «Балтийский» — там эвакуировали магазин «Призма».
Сотрудники правоохранительных органов и спасатели также были замечены возле «Континентов» на «Звездной» и на Байконурской. Но там до эвакуации дело не дошло.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «минёры» не оставляют в покое торговые центры Петербурга.
Торгово-развлекательные центры Северной столицы в очередной раз попали под «прицел» — анонимные звонки с сообщениями о «минировании» последовали в четверг, 4 апреля.