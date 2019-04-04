«Минёры» не оставляют в покое торговые центры Петербурга

В очередной раз торгово-развлекательные центры Петербурга стали мишенью анонимных звонков с сообщениями о «минировании». Информация о двух инцидентах появилась в социальной сети «Вконтакте».

По данным очевидцев, сегодня вечером, 4 апреля, посетителей выгоняют из «Континента» на Байконурской. Кроме того, эвакуация объявлена в ТЦ «Заневский каскад». Однако, как отмечают в соцсетях, народ выходить не торопится.

Все привыкли уже. Но это не к добру,

-пишет в соцсети пользователь Дэн.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что лжеминеры вспомнили о школах, но и про торговые центры не забыли.

Накануне из семи ТРЦ Северной столицы эвакуировали сотрудников и посетителей. Выводили людей также из 11 сетевых магазинов “Призма”, пяти ТЦ, а также школы в Пушкине.

Как выяснилось, далеко не все отреагировали на сообщения. Вероятно, многие уже “свыклись” с регулярными эвакуациями и притча о волке и мальчике не тревожит сотрудников торговых комплексов.