В сеть попало видео, на котором избивают девушку у KFC в Красном селе

Почти никто не решился помочь жертве агрессора.

Инцидент произошел в пятницу, пятого апреля, но стало доступно только сейчас. Автор видеозаписи рассказывает, что все случилось у дверей ресторана быстрого питания. На записи видно, что неизвестный вспыльчивый мужчина со всей силы толкает свою, судя по всему, знакомую.

В процессе он что-то говорит ей, а та, отбиваясь, кричит. В какой-то момент в конфликт вмешивается сотрудник KFC – он пытался утихомирить агрессора, который пришел в себя лишь спустя пару десятков секунд. В итоге мужчина куда-то ушел, а девушка осталась стоять у ресторана. Уточняется, что в результате разборок было разбито стекло.

Любопытно, что мимо проходили люди и никто не заступился за несчастную. Вместо этого кто-то просто стоял и снимал видео.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пьяная драка пятидесятилетних привела к уголовному делу.