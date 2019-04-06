Ученые нашли новый способ борьбы с комарами

Специалисты из США пришли к выводам, что им в этом поможет генная инженерия.

Некоторые комары являются переносчиками опасных заболеваний. Эксперты решили разобраться, что можно сделать для того, чтобы они не хотели жалить человека. Оказывается, что комары кусают не всех подряд: самки, которые и заносят инфекцию, определяют жертву по запаху. Все дело в кислотном компоненте в поте – именно он чаще всего привлекает комара. Помимо прочего они реагируют на запах тела и температуру.

Специалисты считают, что нужно скрещивать опасных комаров с обычными, которые не приносят никакого вреда. Генномодифицированные комары, уверены ученые, перестанут кусать человека, а, значит, и переносить инфекции, передает ТАСС. Пока что эксперты только готовятся к осуществлению своего замысла.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Крыму обнаружили три вида «суперкомаров». Они не только не наносят вреда человека, а, напротив, помогают ему.