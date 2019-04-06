В Гатчине угнали экскаватор-погрузчик

В пятницу, 5 марта, в отделение полции Гатчинского района поступила информация о хищении.

Сотрудники полиции приняли заявление от жителя Санкт-Петербурга, в котором он сообщил о пропаже спецтехники.

По заявлению пострадавшего, на территории металлургического предприятия, которое находится в поселке Елизаветино на площади Дружбы, было совершено хищение экскаватора-погрузчика «Кomatsu wb».

Ущерб оценен пострадавшим более чем в 4 миллиона рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент полиция Гатчинского района Ленинградской области разыскивает неизвестного злоумышленника, соврешившего хищение. Сотрудниками правоохранительных органов по факту происшествия проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ДТП с участием фуры привело к затору на Московском шоссе.