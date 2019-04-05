ДТП с участием фуры привело к затору на Московском шоссе

В Петербурге в результате столкновения фуры с легковым автомобилем движение на Московском шоссе оказалось парализовано в обе стороны. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», сегодня, 5 апреля, на Московском шоссе произошло ДТП с участием массивной фуры. Авария привела к затору: движение транспортных средств затруднено в обе стороны. Сотрудники ДПС выехали на место происшествия.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что авария на Литейном мосту парализовала движение.

На Литейном мосту со стороны Пироговской набережной произошло ДТП с участием двух «легковушек». Об этом сообщили пользователи в социальных сетях.

По данным очевидцев, сегодня, 5 апреля, около 15 часов дня на Литейном мосту столкнулись два легковых автомобиля — BMW не разъехался с «Ладой». В результате аварии две полосы движения оказались перекрыты.