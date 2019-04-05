Авария на Литейном мосту парализовала движение

В Петербурге на Литейном мосту со стороны Пироговской набережной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Как сообщают очевидцы, сегодня, 5 апреля, в районе 14:30 на Литейном мосту столкнулись два автомобиля — это привело к тому, что две полосы движения оказались перекрыты.

На фотографиях, выложенных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», видно, что автомобиль марки BMW не разъехался с «Ладой».

В результате аварии никто не пострадал. На место происшествие выехали сотрудники ГИБДД.

Отмечается, что движение по Литейному мосту в связи с ДТП затруднено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ДТП в Калининском районе собрало пробку и очередь из трамваев.

В Калининском районе Петербурга на пересечении Науки и Гражданского проспектов 4 апреля произошла авария. В результате ДТП на трамвайных путях в обе стороны образовался затор.