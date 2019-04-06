Таксист «не дождался» петербуржца и увез его вещи

Пострадавший оценил ущерб в 50 тыс рублей. Фото: Рixabay
Пострадавший оценил ущерб в 50 тыс рублей. Фото: Рixabay

В пятницу, 5 апреля, пассажир такси вышел для размена денег. Вернувшись, автомобиля такси не нашел.

5 апреля в отделение полиции Василеостровского района обратился 25-летний мужчина с информацией о хищении личных вещей.

Пострадавший рассказал сотрудникам полиции, что воспользовался услугами такси и, прибыв в пункт назначения, вышел из автомобиля для размена денежный средств.

Пассажир покинул автомобиль у дома по 15-линии Василевского острова. Вернувшись, мужчина обнаружил, что таксист с его личными вещами на автомобиле марки «Хендай Солярис» уехал.

В автомобиле такси были оставлены мобильный телефон и электросамокат. Пострадавший оценил материальный ущерб в 50 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительными органами проводится проверка по данному факту.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Гатчине угнали экскаватор-погрузчик.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
кража полиция такси
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