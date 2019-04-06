В Приморском районе угнан «Лексус» за 7 млн

У петербуржца угнали дорогостоящую иномарку.

В пятницу, 5 апреля, в отделение полиции Приморского района Санкт-Петербурга обратился 35-летний мужчина. Он сообщил сотрудникам полиции о пропаже его личного автомобиля.

По словам пострадавшего, неизвестный злоумышленник совершил хищение автомобиля марки «Лексус LX 570» от дома по улице Лидии Зверевой.

Владелец украденного автомобиля оценил причиненный ему ущерб в 7,3 миллионов рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ, предусматривающей кражу.

Сотрудниками правоохранительных органов приняты меры для розыска и задержания злоумышленника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что таксист «не дождался» петербуржца и увез его вещи.