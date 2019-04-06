В Петербурге ограбили салон сотовой связи в присутствии продавца

Украдено 6 телефонов. Фото: Pixabay
Украдено 6 телефонов. Фото: Pixabay

Злоумышленники похитили шесть мобильных телефонов в присутствии продавца.

Инцидент произошел в пятницу, 5 апреля, в Московском районе Санкт-Петербурга. В салон сотовой связи, который находится на улице Типанова, ворвались двое неизвестных злоумышленников.

В тот момент в магазине присутствовал 22-летний продавец-консультант, однако не смог оказать им сопротивление.

Злоумышленники разбили стекло витрины руками и забрали шесть мобильных телефонов, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После совершения преступления злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что таксист «не дождался» петербуржца и увез его вещи.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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