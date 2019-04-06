Мужчина пытался отправить по почте сильнодействующие стероиды

Сотрудниками полиции совместно со службой безопасности почты был задержан контрабандист при попытке отправить анаболики из страны ближнего зарубежья в Петербург.
Правоохранительные органы задержали 24-летнего мужчину и в ходе досмотра обнаружили у него международное почтовое отправление, содержащее 10 блистеров по 20 таблеток, 10 ампул с желтой жидкостью.
Экспертиза показала, что найденные препараты содержат сильнодействующее вещество с анаболическим стероидным препаратом массой 20 грамм.
У задержанного был произведен обыск квартиры и изъяты ноутбук, планшет, сим-карты и 100 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих веществ).
На данный момент задержанный находится под подпиской о невыезде. Приняты меры для установления иных участников преступления, выявления дополнительной информации.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге ограбили салон сотовой связи в присутствии продавца.