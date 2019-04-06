В Ленобласти угнанный «Хендай» нашли на следующий день

Водитель погрузчика обратился в полицию с заявлением о пропаже автомобиля.

В среду, 3 апреля, 29-летний водитель погрузчика заявил об угоне автомобиля «Хендай Солярис». Машина была припаркована у одного из домов по Советскому проспекту в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о краже, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе розыскных мероприятий была получена информация, что автомобиль находится в деревне Новая на улице Нагорной.

На следующий день, 4 апреля, полицейские проверили информацию и обнаружили автомобиль. Однако на него были прикреплены номера другой республики.

В 300 метрах от улицы Нагорной полицейские обнаружили автомобиль «Шкода Рапид», который попытался скрыться при виде сотрудников полиции. Граждане, находящиеся в машине были задержаны: водитель — 36-летний мужчина и двое пассажиров 34 и 35 лет.

Задержанные подозреваются в хищении автомобиля «Хендай Солярис».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина пытался отправить по почте сильнодействующие стероиды.