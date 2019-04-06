В воскресенье в Петербурге пройдет эко-протест от активистов

Необходим раздельный сбор мусора. Фото: Pixabay
Необходим раздельный сбор мусора. Фото: Pixabay

Акцию будет организовывать общественное объединение «Красивый Петербург».

Главе идеи протеста — это экологические проблемы Петербурга и области, а также поддержка жителей Архангельской области и Республики Коми.

Несмотря на запрет Смольного, «Красивый Петербург» сообщает, что 7 апреля в 13:40 активисты соберутся у станции метро «Гостиный Двор» для проведения одиночны пикетов на Невском проспекте. Участники будут находиться на расстоянии 50 метров друг от друга, как требуется по закону.

В Архангельской области уже долго время идет борьба местных жителей со строительством мусорного полигона в рабочем поселке Урдома Ленского района. На митинги выходили тысячи человек.

На территории Республики Коми происходит подобная ситуация.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «летающие крысы» в Санкт-Петербурге приносят людям пять заболеваний.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
архангельск пикеты экология
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В воскресенье в Петербурге пройдет эко-протест от активистов