«Летающие крысы» в Петербурге приносят людям пять заболеваний

Петербургские птицы могут передавать людям порядка пяти заболеваний. Фото: pixabay.com
Петербургские птицы могут передавать людям порядка пяти заболеваний. Фото: pixabay.com

Депутаты и врачи считают, что подкармливание птиц в Петербурге ведет в увеличению их популяций и приводит к тому, что люди чаще заражаются. Ветеринар говорит, что птиц можно не кормить — проблема не в этом. Пернатые приносят болезни с помоек.

Сегодня, 5 марта, в Заксобрании Петербурга обсуждали борьбу с «летающими крысами». Депутаты пытались понять, как защититься от голубей, ворон и чаек, которых петербуржцы регулярно подкармливают.

Начальник управления ветеринарии по Петербургу Юрий Андреев объяснил, что птицы являются разносчикам болезней. Некоторые присутствующие говорили о том, что кормление провоцирует рост количества птиц и, соответственно, болезней. Депутат Сергей Купченко высказался по-другому. Он заметил, что проблема не в людях, которые кормят птиц. Пернатые могут питаться на помойке и подхватывать заболевания именно там.

Специалист ветеринарной клиники «Зеленый попугай» Юлия Карагодина рассказала Gazeta.SPb, что птицы действительно могут переносить заболевания людям. Чаще всего это птичий грипп и туберкулез, лейкоплазмоз, сальмонеллез и орнитоз. Во многих случаях люди заражаются от голубей, поясняет Юлия Карагодина, потому что те питаются отходами. Также именно с голубями чаще всего контактируют люди.

Большинство заболеваний от птиц, замечает специалист, передается воздушно-капельным путем. Тут можно говорить о соблюдении техники безопасности при кормлении пернатых, но вряд ли кто-то будет кормить голубей в масках и перчатках, сомневается специалист. «Я не думаю, что проблема заражения от птиц связана именно с тем,что петербуржцы часто их кормят, ведь для птицы естественно питаться самостоятельно», – говорит Юлия Карагодина. То есть вопрос не в людях, а в том, где птицы подхватывают заболевания.

Между тем, отмечает Юлия Карагодина, в естественной среде обитания здоровые птицы вполне могут себя прокормить. Пернатые действительно нуждаются в корме от людей, когда болеют или зимой, когда истощены, замечает специалист. Думается, птиц можно и не кормить, если на улице , например, лето.

В то же время, говорит Юлия Карагодина, к ним в клинику чаще поступают птицы не с заразными заболеваниями, а с какими-то внешними повреждениями и поясняет: «Часто приносят ворон, подстреленных из рогатки или в которых кинули камень. А зимой приносили голубей с вертячкой – эпилептическим заболеванием. Но это, конечно, для человека не представляет опасности».

Можно предположить, что вопрос заражения от птиц стоит в Петербурге не так остро. Точнее, кормление птиц незначительно способствует увеличению их популяций и заболеваний. Но чтобы разобраться в этом вопросе депутаты Заксобрания Петербурга решили всё же создать рабочую группу.

Дарья Яриневич, Gazeta.SPb
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