РЖД хочет построить железнодорожное кольцо в Петербурге

РЖД хочет купить еще 28 поездов и 170 вагонов. Фото: pixabay.com
РЖД хочет купить еще 28 поездов и 170 вагонов. Фото: pixabay.com

Белозеров рассказал о ближайших планах развития железных дорог в городе и Ленобласти.

РЖД планирует построить железнодорожное кольцо в Санкт-Петербурге, сообщил глава правления РЖД Олег Белозеров на встрече с Александром Бегловым, сообщили в Смольном 6 апреля.

Компания планирует расширить сеть путей в Сестрорецке, Лисьем Носу, Сертолово, Новой Деревне и Лахте — сейчас эксперты РЖД прорабатывают возможные варианты. Белозеров сообщил, что РЖД хочет купить еще 28 поездов и 170 вагонов для Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В Тосно хотят проложить еще два пути и обеспечить тактовое движение (когда в один пункт поезда едут через равные интервалы времени — например “Сапсан” до Москвы” едет каждый два часа в светлое время суток).

Железнодорожное кольцо вокруг Санкт-Петербурга относится к наиболее амбициозным планам РЖД и Белозеров пока не назвал даже примерные сроки воплощения этого проекта. Тем не менее, кольцо должно связать все направления поездов из Петербурга. Белозеров выразил уверенность, что РЖД обратится к Беглову для согласования проекта — но на это можно рассчитывать только если Беглова выберут в качестве губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов пообещал Петербургу шесть новых путепроводов.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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